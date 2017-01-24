 

Россияне на треть стали меньше пить

 

Среднедушевое потребление алкоголя в России составляет более 10 литров на человека в год, что на треть меньше, чем в 2009 году. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного. В ведомстве при этом отмечают, что нынешний уровень потребления алкоголя превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — 8 литров в год.

«Потребление абсолютного алкоголя в Российской Федерации по сравнению с 2009 годом снизилось, но превышает порог, рекомендованный ВОЗ, и требует продолжения реализации мер, предусмотренных концепцией реализации госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с 2009 года на 30 процентов снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом «алкоголизм», уменьшилось на 37 процентов, численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, снизилась почти на четверть.

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