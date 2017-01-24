Во всем «виноват» рейтинг развивающихся стран Всемирного экономического форума. Но обо всем по порядку.

Закончившийся в Давосе Всемирный экономический форум (ВЭФ) дал заинтересованной общественности обильную пищу для размышлений. Лично мне хочется из многих аспектов форума выделить один: в ходе его работы был презентован «Доклад о всестороннем росте и развитии», в котором сравнивались по различным параметрам экономики почти трех десятков развитых и восьми десятков развивающихся государств. Для жителей наших стран полученные международными экспертами итоги могут показаться сенсационными. Скромная по мировым меркам экономика Азербайджана по динамике своего развития оказалась в тройке лидеров. А вроде бы мощная по масштабу российская — заняла лишь «несчастное» 13-е место, притулившись между Таиландом и Перу. Что предопределило в глазах влиятельных международных экспертов успех Баку и неудачу Москвы — в этом стоит разобраться подробнее.

Где лучше живется

Для этого, прежде всего, следует понять методику, которую положили в основу своего рейтинга авторы исследования. Для начала они выдвинули смелое предположение, что приоритеты экономической политики должны переориентироваться на более эффективное противодействие незащищенности и неравенству, которые сопровождают технологические изменения и глобализацию. Именно устойчивый, всеобъемлющий прогресс, сопровождающийся ростом доходов населения наравне с ростом его экономических возможностей, уровня защищенности и качества жизни, должен быть признан политиками главной целью экономического развития – а вовсе не рост ВВП, говорится в докладе ВЭФа, анонсирующем новый индекс.

Основное внимание при его расчете уделяется не столько финансовым показателям каждой страны (именно поэтому «маленькие» могут опередить «больших»), сколько своеобразной «синергии» между экономическим ростом и прогрессом в социальной сфере: оцениваются возможности для трудоустройства, оплата труда, уровень жизни и социальная интеграция.

Для оценки каждой страны использовалось 12 ключевых показателей эффективности всестороннего развития в рамках трех основных направлений (по 4 показателя на каждое направление): рост и развитие, инклюзивность (вовлечение всех слоев населения в политическую и социальную жизнь страны), а также межпоколенческое равенство и устойчивость. Показателями же выбраны: ВВП на душу населения, производительность труда, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, занятость, медианный доход домохозяйств, уровень бедности, неравенство доходов и благосостояния, скорректированные чистые накопления (с учетом естественного истощения капитала и инвестиций в человеческий капитал), коэффициент демографической зависимости, объем государственного долга и интенсивность выбросов углерода.

Использование столь сложной и столь необычной системы показателей привело к тому, что по динамике развития первые пять мест среди развитых стран заняли Норвегия, Люксембург, Швейцария, Исландия и Дания. Традиционные же лидеры западного мира – США, Великобритания и Германия - оказались лишь на 23, 21 и 13 местах соответственно из трех десятков государств.

Как именно «работает» методика ВЭФ наглядно видно на примере США. Несмотря на устойчивые темпы роста американской экономики, модель ее развития не обеспечивает инклюзивный рост, указывают авторы доклада. Например, США вкладывают только 0,11% ВВП в профессиональную подготовку и оказание помощи в трудоустройстве - что значительно уступает средним значениям развитых государств. Это снижает качество рабочей силы и потенциальные темпы роста экономики, отмечают эксперты ВЭФа.

Еще более непривычной оказалась тройка лидеров среди государств развивающихся - Литва, Азербайджан и Венгрия. Как видим, в ней нет ни одного представителя стран БРИКС, с которыми, как правило, и ассоциируют развивающиеся экономики. Теперь, видимо, эти привычные представления предстоит несколько скорректировать.

В топ-1 0нового индекса также вошли Польша, Румыния, Уругвай, Латвия, Панама, Коста-Рика и Чили. Замыкает же список Мозамбик.

Феномен Азербайджана и проблемы России

Азербайджан занял второе место по индексу инклюзивного развития (Inclusive Development Index - IDI) ВЭФ. IDI Азербайджана составил 4,73 балла. Любопытно, что лидер рейтинга – Литва - набрала точно такое же количество баллов, но опередила Азербайджан по суммарным показателям роста за последние пять лет.

Что характерно: Азербайджан по индексу инклюзивного развития опережает многие страны постсоветского пространства. Например, Россия в данном рейтинге находится на 13 месте, Казахстан – на 17- м, Грузия – на 31-м, Украина – на 47- м, Армения – на 50-м, Таджикистан – на 53-м, Киргизия – на 57 месте.

В чем же проблемы России, отстающей от Азербайджана? Вроде бы средний уровень жизни в РФ относительно высок по сравнению с другими странами с развивающейся экономикой, а уровень бедности, как отмечают авторы доклада, низок даже по меркам развитых стран. Во всяком случае, Россия отнесена к категории стран с уровнем подушевого дохода к уровню «выше среднего».

Правда, в самой России оценивают внутреннюю ситуацию гораздо более критично. На волне экономического кризиса, постигшего страну в 2014 году (в результате резкого падения цены на нефть и введения международных санкций «за Крым»), реальные доходы россиян падают от месяца к месяцу без остановки, а за чертой бедности, по разным данным уже проживает от 19 до 22 млн человек. Мало того, по расчетам российских аналитиков, если данная тенденция не будет переломлена, в нищету имеет шанс скатиться от трети до 40% населения страны.

Но вернемся к рейтингу ВЭФ. Авторы доклада указывают на сравнительно невысокий (менее 6%) уровень безработицы в России. Правда, есть риск роста этого показателя среди молодежи, которая нередко бывает вынуждена работать в «теневом» секторе экономики.

Хотя в России «достаточно справедливая» система образования, ей, однако, требуется реформа, чтобы «лучше соответствовать реалиям быстро изменяющейся экономики». Еще одна область для совершенствования - финансовое посредничество, особенно предоставление кредитов для малого и среднего бизнеса. Кроме того, эксперты ВЭФ предлагают уменьшить бюрократические преграды для начинающих бизнесменов, разработать более прогрессивный налоговый кодекс и расширить сеть социальной защиты.

Как быть с неравенством населения?

Инклюзивный экономический рост – или социально ориентированный, такой, плодами которого пользуется все население, – в последние годы стал центральной темой в документах международных и наднациональных организаций (не только ВЭФ, но и МВФ, ОЭСР, ЕБРР, Всемирного банка).

В России в первое десятилетие XXI века на фоне быстрого экономического роста сокращалось число бедных, а доходы 40% наименее обеспеченных росли быстрее, чем у остальных. Такую динамику можно было считать инклюзивным ростом, но последовавший затем двойной удар экономического кризиса (2008-го и 2014-го годов) во многом перечеркнул эти достижения. Случившаяся в результате остановка реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, диверсификацию экономики и решение инфраструктурных проблем, ставит под угрозу прежние успехи в обеспечении инклюзивного роста и социальные завоевания последних лет, полагают эксперты ВЭФ.

Заметим, что главный риск и для экономики Азербайджана, и для экономики России (равно, как и для многих других стран) – общий: это растущее неравенство населения. Причин тут много, включая, например, приток мигрантов из слаборазвитых стран или государств, объятых конфликтами.

Между тем, вполне возможно, что критерий инклюзивного развития, в этом году впервые презентованный Всемирным экономическим форумом, со временем станет одним из показателей экономики той или иной страны, потеснив традиционный показатель валового внутреннего продукта (ВВП). В самом деле, в современном мире не так важен размер страны и протяженность ее границ, сколько качество жизни людей, ею населяющих. Можно констатировать, исходя из свежего рейтинга ВЭФ, что на сегодняшний день власти в Баку понимают это лучше своих коллег в Москве, и предлагают своему населению лучшую динамику инклюзивного развития.

Как житель «большой» России могу констатировать: нам есть чему поучится в этом плане у «маленького» Азербайджана.