 

Кремль о размещении китайских ракет на границе с Россией

 

Москва не видит угрозы в размещении Китаем баллистических ракет в провинции, граничащей с Россией. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, 24 января, передает Лента.ру.

«Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу нашей стране», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Китаем, который является «нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане».

Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал не беспокоиться из-за появившейся информации о размещении ракет. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина сейчас находится на беспрецедентно высоком уровне.

Газета Global Times 23 января написала, что КНР разместила межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. По мнению военных экспертов, это связано с окончанием научно-исследовательских и производственных работ, отмечает издание. Тем не менее некоторые СМИ считают, что поводом для переброски ракет послужили «провокационные заявления» президента США Дональда Трампа о Китае.

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