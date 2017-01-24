Араз Агаларов: «От Трампа ничего ждать не надо. Главное, чтобы нам не вредили»

Известный российский олигарх с азербайджанскими корнями Араз Агаларов выступил с интервью на радио «Комсомольской правды», поделившись своими ожиданиями относительно будущего правления нового президента США Дональда Трампа. А.Агаларов и его сын, Эмин Агаларов, лично знакомы с новым президентом США. Трамп гостил у Агаларовых в Москве несколько лет назад.

Представляем вашему вниманию интервью Араза Агаларова.

- Араз Искендерович, думаю, вы уже прослушали инаугурационную речь нового президента США... Во-первых, нам с вами можно друг друга поздравить - я, как и вы, тоже за Трампа болел.

- Да.

- И хорошо, что он выиграл. Не только выиграл, но и победил - теперь Дональд Трамп 45-й президент США... И как вам его инаугурационную речь?

- В принципе, он и до этого почти то же самое говорил, поэтому для меня ничего неожиданного не было.

- Трамп сказал: "Мы будем укреплять союзы и создавать новые". Это он в том числе и о России говорил, как вы считаете?

- Думаю, да. Вы помните, когда-то вы мне уже задавали похожий вопрос, я сказал, что ему надо будет маневрировать... То есть на команду Трампа - давление. Понятно, что пока они не укрепились у власти, им нужно говорить то, что от них хотят слышать. Иначе, вы понимаете, их там нигде не утвердят, не пропустят... И еще вот эти демонстрации протеста. И так далее...

Поэтому, пока - все, что они говорят - это может не совсем соответствовать тому, что они будут делать... Если никаких импичментов и каких-то еще глупостей не будет и Трампу удастся расставить, так сказать, на ответственные посты своих людей, то ситуация, в принципе, должна измениться.

- Но это еще может и год продлиться так вот...

- Ну, не думаю, что год. Но полгода - минимум.

- Понял... А вот как дальше - я все о нас, о России? Чего нам ждать от Трампа?

- Да нам особо от Трампа ничего ждать не надо. Самое главное, чтобы нам не вредили. Мы сами должны на свои силы рассчитывать и двигаться дальше.

У нас сейчас какой-то режим ожидания появился. Честно говоря, в последнее время я как раз вот задумываюсь об этом. Начиная со сказок... Скатерть - самобранка, ковер - самолет... Ну, все время на что-то надеемся. Что к нам кто-то придет и в чем-то поможет. Нам самим все надо делать. Нам просто - чтобы не мешали, и все.

А вот эти все: санкции - помеха, какое-то внешнее давление тоже помеха. Но на самом деле надо рассчитывать на свои силы, а мысли - что будет и что делать - развернуть внутрь себя, в том смысле - что можно сделать внутри страны.

А что может Трамп? Трампу самому... У него там проблемы - 20 триллионов долга. Поэтому в первую очередь мы сами должны помочь себе.

- Понятно... Ну, вот некоторые эксперты говорят, что может быть вообще новый виток гонки вооружений. И так далее... Этого не будет?

- Нет, я не думаю. Да, есть такая позиция: посмотрите, будет еще хуже, чем было... Я не думаю.

- Это потому, что вы все-таки более, чем кто-либо у нас в стране, знаете Дональда Трампа? Потому что с ним работали плотно?.. Трамп приезжал в Москву в ноябре 2013-го, когда в России проводился международный конкурс "Мисс Вселенная"…

- Он прагматичный человек. Бывал много раз в России. Он понимает людей, никого не демонизирует, считает, что это нормальные люди. Все хотят улучшить, скажем так, качество жизни. В том числе и американцы, и россияне. Поэтому надо, наоборот, бороться с общими врагами.

- Он про это сказал в своей речи. А чего вы ждете от встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, и когда она может, на ваш взгляд, состояться?

- Насчет этого ничего сказать не могу - когда она состоится. А встреча, мне кажется, будет очень позитивной, продуктивной.

- Вы будете как-то восстанавливать связи? Если не с самим Трампом, то с его структурами. И продолжать работать. Ну, собственно, вы и не прекращали...

- Нет, сейчас, понимаете, как? Там ситуация такая, что любое появление каких-то его бывших бизнес-партнеров вызывает изжогу. Там же сейчас все просвечивается. Допустим, появился какой-то индус, с которым он когда-то работал, - вся пресса взорвалась: вот, опять Трамп использует свои старые контакты, хочет наладить какой-то бизнес и так далее. Понятно, он человек последовательный. То есть, если я попрошусь на встречу - ну, как мне кажется, он не откажет. Но это, во-первых, с моей стороны будет неправильно, потому что я его просто подставлю. Потому что вся их пресса, тем более до выборов, она "кремлевский", так сказать, след печатала через мою фотографию. Якобы я там какой-то посланник и так далее. И сейчас - "в подтверждение этого" - я там где-нибудь появлюсь... Еще хуже - в Белом доме. Пропесочат во всех газетах. Поэтому надо просто переждать это время. А в будущем - время покажет.

- А наши структуры - я имею в виду МИД - на вас не выходили пока?

- Нет. Никто не выходил. Не думаю, что я - единственный человек, который с ним работал. Трамп наверняка - он же приезжал сюда в 1980 году и так далее - еще кого-то знает.

- Но вы-то с ним плотно работали в ноябре 2013-го...

- Да, в последние годы контачили. И теплый такой контакт состоялся. Не в этом дело. Если он сочтет нужным, то... Мне-то ничего не нужно, я от Америки ничего не жду и никаких встреч педалировать мне лично не нужно. Если он пригласит, - ну, я поеду. А так... Ну, что я буду себя там кому-то навязывать? Зачем это нужно?

- Тогда, если поедете, нас возьмите, Араз Искендерович!

- Хорошо.

- Спасибо... И еще, знаете, у меня такой вопрос. Эмин, российский певец, единственный, может быть, в мире, в клипе которого снялся будущий президент США.

- Ну, да.

- Эмин Агаларов не будет делать это каким-то брендом? Потому что роль-то там у Трампа заметная. Не будете как-то педалировать?

- Нет-нет. Наоборот, этот клип - если вы заметили - Эмин даже нигде не позиционирует. Он где-то в интернете. Его нигде и не показывают особо.

- Вы специально прячете?

- Нет, специально не прячем.

- Но и акцент на этом не делаете.

- Нет, конечно.

- Но мы в "Комсомолке" - на сайте - этот клип несколько раз уже прокручивали и на этот раз тоже покажем. Ну, что, будем ждать от господина Трампа дальнейших шагов - позитивных.

- Да.

- И, если что, поможем.

- Я думаю, он в нашей помощи не нуждается. Он сам разберется.