Вице-спикера Госдумы обвинили в антисемитизме

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода назвал антисемитскими слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о тех, кто разрушал православные храмы. Раввина цитирует РИА Новости.

Борода призвал руководство нижней палаты парламента и партии «Единая Россия» отреагировать на заявление Толстого. «Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции — это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности», — подчеркнул он.

Глава Федерации охарактеризовал высказывания Толстого как «старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф». Борода отметил, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное население, а не те, кто, по выражению вице-спикера, «выскочил из-за черты оседлости с наганами».

Как передает ТАСС, в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что считает недопустимыми любые выпады, которые могут обидеть ту или иную национальность или народность. «Когда речь идет о данном конкретном случае, когда эта тема стала развиваться, я, во всяком случае, посмотрел, о чем идет речь. Либо кто-то просто этот вопрос рождает, считая, что есть проблема, либо, может быть, видит то, что невозможно увидеть в этом заявлении», — добавил спикер. Он подчеркнул, что готов обсудить с ФЕОР ситуацию вокруг слов Толстого.

В понедельник, 23 января, Толстой на пресс-конференции в Москве сказал: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек». На пресс-конференции обсуждалась передача Русской православной церкви Исаакиевского собора.