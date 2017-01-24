 

Телохранителей афганского вице-президента обвинили в пытках и изнасилованиях

 

Генеральный прокурор Афганистана распорядился арестовать девять телохранителей вице-президента страны по обвинению в изнасиловании и пытках. Сам вице-президент продолжает оставаться под следствием в связи с обвинениями со стороны его политического оппонента, пишет The New York Times.

Ордеры на арест были выданы после того, как вице-президент Афганистана генерал Абдул Рашид Дустум и его телохранители отказались явиться на допрос, несмотря на многократные повестки прокуратуры.

63-летний Ахмад Ишчи, представитель узбекской этнической группы, обвинил Дустума в том, что он и его техлохранители похитили его в ноябре прошлого года. По его словам, Дустум лично и неоднократно избивал его, после чего приказал своим людям изнасиловать его. Пытки и издевательства продолжались пять дней.

Генпрокурор Афганистана отказался предоставить подробности дела, заверив, что следствие проходит строго в соответствии с законом. Президент страны Ашраф Гани отметил, что серьезно относится к обвинениям против генерала, заверив, что следствие будет проходить справедливо в рамках действующего законодательства.

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