В Посольстве Азербайджана в США прошло мероприятие, посвященное 27-й годовщине трагедии 20 Января. В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, азербайджанской общины и общественности.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в США Элин Сулейманов рассказал о борьбе Азербайджана за независимость и жестокой реакции советской власти на справедливые требования азербайджанского народа. Элин Сулейманов подчеркнул значимость Кровавого Января с точки зрения национального возрождения и ускорения развала Советской империи.

Элин Сулейманов отметил, что в дни, когда произошла эта трагедия, он был студентом в Москве, где предпринимались усилия по доведению правды о событиях в Баку до мировой общественности. В этой связи он отметил общенационального лидера Гейдара Алиева, который, проявив волю, провел пресс-конференцию в Москве и выступил с обращением к азербайджанскому народу и мировому сообществу. Это заявление оказало азербайджанцам большую моральную поддержку.

Затем на мероприятии выступил активный член азербайджанской диаспоры в США Габиб Азерсин, который отметил, что трагедия 20 Января подняла на ноги всех азербайджанцев мира. В частности, члены азербайджанской диаспоры в США в те дни провели акцию протеста у посольства СССР в США.

В завершение мероприятия ее участники почтили минутой молчания светлую память всех погибших в эти трагические дни.