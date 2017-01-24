Обвиняемый изрезал себя на заседании суда

На заседании в Хазарском районном суде города Баку обвиняемый ранил себя лезвием.

Как сообщает Report, инцидент произошел на судебном заседании под председательством судьи Зейнаб Ахундовой.

Согласно информации, недовольный ходом судебного процесса обвиняемый Шахрияр Абдуллаев на глазах у судебных наблюдателей и участников процесса ранил себя в шею и руку заранее спрятанным лезвием.

Ш.Абдуллаев был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Ведется расследование.

Отметим, что Ш.Абдуллаев обвиняется по статье 177 (кража) Уголовного кодекса.