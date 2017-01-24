Назарбаев: «Оборона и внешняя политика останутся в моей компетенции»

Вопросы обороноспособности и внешней политики останутся в компетенции президента Казахстана. Об этом заявил глава государства Нурсултан Назарбаев на заседании рабочей группы по перераспределению полномочий между ветвями власти в республике, передает ТАСС.

«Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики, — сказал он. — При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти».

Назарбаев сообщил о снижении количества полномочий, которыми изначально был наделен президент Казахстана.

«К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию правительства и парламента», — отметил он.