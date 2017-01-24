Содокладчики ПАСЕ снова едут в Баку

В Страсбурге в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 24 января, состоялось заседание Мониторингового комитета структуры, сообщает официальный сайт ПАСЕ.

На заседании содокладчики по Азербайджану Стефан Шеннак и Сезар Флорин Преда проинформировали членов комитета о визите, который они совершили в Азербайджан в начале этого месяца, и его результатах.

Принявший участие в работе комитета руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сказал, что содокладчики вновь совершат визит в Азербайджан и подготовят очередной отчет.

"Вместе с членами комитета мы обсудили происходящие в Азербайджане процессы. Обсуждения были организованы конструктивно", — сказал депутат.

Сеидов отметил, что было обсуждено значение диалога между Азербайджаном и Советом Европы, ведение переговоров между представителями НПО и гражданских обществ, совместный анализ с представителями Совета Европы вопросов соблюдения прав человека в Азербайджане и прочее.