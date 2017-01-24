Саудовская Аравия нарастила добычу нефти до исторического максимума

Саудовская Аравия в ноябре 2016 года нарастила добычу нефти до исторического максимума — 10,72 миллиона баррелей в день. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Joint Organization Data Initiative (JODI).

В октябре прошлого года уровень производства в королевстве был равен 10,63 миллиона бочек в сутки, в ноябре 2015-го — 10,19 миллиона.

При этом в ноябре 2016-го страна экспортировала 8,26 миллиона баррелей нефти.

В начале декабря 2016 года Россия и страны ОПЕК (Саудовская Аравия является ключевым участником картеля) пришли к соглашению об ограничении добычи нефти.