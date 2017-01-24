 

В Баку появится «Яндекс. Такси»

 

Российская компания «Яндекс» в ближайшее время откроет в Азербайджане представительство, сказал Trend во вторник источник, близкий к проекту.

Целью компании станет развитие для азербайджанских пользователей служб «Яндекса», одной из которых станет служба «Яндекс. Такси». Эта служба, как сказал источник, будет запущена в Баку в скором времени.

«В связи с открытием представительства «Яндекс» в Азербайджане московским офисом уже решены вопросы с получением лицензионных сертификатов, программ. В настоящее время решаются вопросы, связанные с навигационной системой», — сказал источник.

На сегодняшний день сервис доступен в России, Казахстане, Украине, Грузии и Армении. Интерфейс приложения «Яндекс. Такси» поддерживает язык той страны, в которой компания осуществляет свою деятельность. Собеседник агентства не исключил, что после запуска сервиса приложение будет поддерживать и азербайджанский язык.

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