 

Молдова посмертно наградила азербайджанца за борьбу с сепаратистами фото

 

Правительство Молдовы посмертно наградило государственным орденом азербайджанца Гафура Сулейманова, боровшегося во время конфликта в Приднестровье на стороне официального Кишинева. Как сообщает АПА, посол Молдовы в Азербайджане Георге Леуке представил орден близким погибшего.

Леуке отметил, что Г.Сулейманов с 1990 года работал в МВД Молдовы, в 1992 году добровольно вступил в ряды молдавской армии.

По словам посла, Г.Сулейманов демонстрировал отвагу во время боев и дважды попал в плен: «Представление Гафура Сулейманова к ордену является наглядным примером нашей дружбы и сотрудничества. Наши отношения будут развиваться и впредь». 

Отметим, Г.Сулейманов скончался в 2004 году в Баку.

 

2182 просмотров


Старости
Еще один известный армянский журналист поддержал приезд армян в Баку
Еще один известный армянский журналист поддержал приезд армян в Баку
Наша погода
Сегодня 10° / 5°
25 Янв 8° / 3°
26 Янв 7° / 3°
27 Янв 5° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.9957 AZN
1 RUB   =   0.0312 AZN


Новостная лента

Центробанк повышает тариф на купюры в 50 и 100 манатов
Тамелла Арзуманян: «Мы не верим Еревану. Нас спасёт лишь Азербайджан» эксклюзив
Глава азербайджанской диаспоры женился на армянке фото
Абрамян после встречи с Кочаряном покидает партию Саргсяна
В Турции отказались спасать лиру Очередной обвал
В ГАИ начали расследование в связи со скандальным видео в соцсетях
Азербайджан удвоил производство вооружения
«Союзмультфильм» снимет сериал о Малыше и Карлсоне
Госдолг Армении превысил 56% ВВП Доклад Fitch
Молдова посмертно наградила азербайджанца за борьбу с сепаратистами фото
В Баку появится «Яндекс. Такси»
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти до исторического максимума
Содокладчики ПАСЕ снова едут в Баку
Назарбаев: «Оборона и внешняя политика останутся в моей компетенции»
Обвиняемый изрезал себя на заседании суда
Посол Азербайджана в США рассказал о своей борьбе против коммунистов фото
Телохранителей афганского вице-президента обвинили в пытках и изнасилованиях
Поножовщина в центре Баку
Вице-спикера Госдумы обвинили в антисемитизме
Араз Агаларов: «От Трампа ничего ждать не надо. Главное, чтобы нам не вредили»
При взрыве в Багдаде погибли шесть человек
Кремль о размещении китайских ракет на границе с Россией
Госдума России проведет выездное заседание в Азербайджане
России придется учиться у Азербайджана… взгляд из Москвы
Россияне на треть стали меньше пить