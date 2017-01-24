Правительство Молдовы посмертно наградило государственным орденом азербайджанца Гафура Сулейманова, боровшегося во время конфликта в Приднестровье на стороне официального Кишинева. Как сообщает АПА, посол Молдовы в Азербайджане Георге Леуке представил орден близким погибшего.

Леуке отметил, что Г.Сулейманов с 1990 года работал в МВД Молдовы, в 1992 году добровольно вступил в ряды молдавской армии.

По словам посла, Г.Сулейманов демонстрировал отвагу во время боев и дважды попал в плен: «Представление Гафура Сулейманова к ордену является наглядным примером нашей дружбы и сотрудничества. Наши отношения будут развиваться и впредь».

Отметим, Г.Сулейманов скончался в 2004 году в Баку.