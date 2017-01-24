 

Госдолг Армении превысил 56% ВВП Доклад Fitch

 

Государственный долг Армении в 2016 году составил 56,8% ВВП, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Согласно госбюджету Армении, предполагалось, что госдолг страны в 2016 году составит 49,4% ВВП. В 2015 году совокупный государственный долг Армении составлял 48,8% ВВП.

Как сообщал ранее Минфин Армении, государственный долг страны за 2016 год вырос на 857,1 миллиона долларов, или на 17%, составив 5,934 миллиарда долларов.

Согласно действующему закону, госдолг Армении не должен превышать 60% ВВП, причем ограничение распространяется только на долг правительства, без заимствований Центробанка. При этом, согласно закону, если госдолг Армении превышает 50% ВВП, правительство обязано сократить расходы, и дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП.

В бюджете на 2017 год дефицит запланирован в размере 2,8% ВВП. Однако Fitch прогнозирует более высокий дефицит в 3,7% ВВП, поскольку рост экономики будет восстанавливаться лишь постепенно, а текущие расходы вряд ли будут снижаться по отношению к ВВП.

При этом, как отмечает Fitch, дефицит госбюджета Армении в 2016 году вырос до 5,6% ВВП с 4,8% ВВП в 2015 году, что значительно выше целевого значения в 3,5%.

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