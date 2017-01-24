 

«Союзмультфильм» снимет сериал о Малыше и Карлсоне

 

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен по поводу продолжения анимационной дилогии «Малыш и Карлсон». Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе компании, переговоры начались еще в 2013 году.

«Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу», — рассказали в пресс-службе продюсера студии Николая Маковского.

«Кроме того, не определен конечный формат совместного проекта — мы предлагаем постановку сериала», — добавили представители продюсера.

Мультфильм «Малыш и Карлсон» режиссера Бориса Степанцева вышел в 1968-м. Вторая часть дилогии, «Карлсон вернулся», была выпущена двумя годами позже.

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