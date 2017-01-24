 

Азербайджан удвоил производство вооружения

 

В 2016 году 86% от общего объема произведенной в учреждениях Министерства оборонной промышленности (МОП) продукции составила продукция оборонного и специального назначения, 14%  продукция гражданского назначения.

Согласно информации, на проведенном в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана заседании коллегии, посвященном итогам 2016 года, было отмечено, что по сравнению с 2015 годом объем производимой продукции оборонного назначения вырос в 1,8 раза.

Было отмечено, что из сданной за отчетный период заказчикам продукции можно перечислить БПЛА, минометы, автоматы АК-74М, универсальные пулеметы, снайперские винтовки, бронетранспортеры типа «Матадор» и «Мародер», автоматические гранатометные комплексы, прицелы для зенитных комплексов, патроны различного калибра, гранаты для переносного противотанкового гранатомета, учебные авиационные бомбы и пр.

Предприятия министерства согласно Программе создания на 2016 год за счет внутренних ресурсов создали после 53 этапов опытно-конструкторских работ четыре вида продукции и зарекомендовали их на вооружение. В результате целенаправленных работ в 2016 году на предприятиях МОП на основе соответствующих программ были проведены интенсивные работы по созданию ряда новой продукции оборонного и гражданского назначения, усвоению их производства. За отчетный период продолжилось выполнение предусмотренных мероприятий, продукция оборонного назначения на основе заключенных с силовыми структурами государства договоров была произведена и сдана заказчику. Кроме того, продолжились меры по расширению производства продукции гражданского назначения.

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