В ГАИ начали расследование в связи со скандальным видео в соцсетях

В Главном управлении Государственной дорожной полиции начато расследование в связи с распространившимися в социальных сетях видеокадрами, где водитель в слезах умоляет сотрудника дорожной полиции. Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ГУ ГДП Кямран Алиев.

Ранее в соцсетях было распространено видео, снятое сотрудником ГАИ. Инспектор остановил водителя и грозит ему крупным штрафом. Водитель в слезах просит сотрудника ГАИ не выписывать штраф.

Кямран Алиев отметил, что Эльвин Мовланов, управляющий автомобилем с государственным регистрационным номером 99 YP 965 и снявший эти видеокадры, служит на территории Сабирабадского района.

«Распространившееся в соцсетях видео пройдет экспертизу. После расследования в отношении Эльвина Мовланова будут предприняты серьезные дисциплинарные меры», — сказал он.