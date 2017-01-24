 

Абрамян после встречи с Кочаряном покидает партию Саргсяна

Автор: Отдел Армении 

Сегодня днем несколько армянских СМИ со ссылкой на свои источники опубликовали информацию о том, что у экс-премьер-министра Армении, первого заместителя Сержа Саргсяна в Республиканской партии Овика Абрамяна состоялась встреча с экс-президентом Робертом Кочаряном. Согласно информации, встреча бывшего премьера и экс-президента состоялась за пределами Армении. О ее подробностях СМИ не писали.

И вот спустя всего несколько часов другое армянское СМИ, Sputnik Armenia, также ссылаясь на собственные источники во власти, сообщило о том, что Абрамян выходит из состава правящей в Армении Республиканской партии.

“Экс-премьер-министр Армении Овик Абрамян, одна из ключевых фигур в правящей Республиканской партии, отказывается от партийного билета. С помощью собственных источников Sputnik Armenia удалось выяснить, что Абрамян представил заявление о выходе из состава Республиканской партии», - пишет издание.

Напомним, Овик Абрамян был главой правительства Армении с 2014 по сентябрь 2016 года. До этого он занимал должность спикера парламента Армении. Абрамян также известен своими тесными связями с криминальными миром и огромным состоянием, которое, по некоторым оценкам экспертов, превышает два миллиарда долларов.

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