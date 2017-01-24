 

Центробанк повышает тариф на купюры в 50 и 100 манатов

 

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) повышает тариф за выдачу банкам наличности купюрами номиналом в 50 и 100 манатов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на банковском рынке.

«ЦБА с 1 февраля повышает с 0,05% до 0,1% тариф за выдачу банкам купюр номиналом 50 и 100 манатов. Тариф за второе и последующее внесение или выдачу наличности в течение одного дня увеличивается с 0,05% до 0,1% для купюр всех номиналов», - сказал источник.

По словам источника, ЦБА, таким образом, регулирует объем наличности на рынке.

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Центробанк повышает тариф на купюры в 50 и 100 манатов
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