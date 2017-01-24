Некоторое время назад haqqin.az представил видеообращение гражданского активиста из Армении Тамеллы Арзуманян и ее мужа Ованеса Торосяна к властям Азербайджанской Республики с просьбой принять их семью в своей стране и тем самым спасти от преследований, которым их на протяжении многих лет подвергает преступный режима С.Саргсяна. А несколько дней спустя портал опубликовал интервью Арзуманян нашему изданию, в котором она выразила поддержку Бакинской платформе мира. Впоследствии, Т.Арзуманян вступила в Платформу.

Сразу после этого давление на семью Арзуманян силовых ведомств родной страны многократно возросло. Служба нацбезопасности Армении, прокуратура и правоохранительные органы общим фронтом приступили к травле всех членов семьи, пытаясь шантажом и угрозами физического уничтожения заставить их отказаться от своих слов о переезде в Баку.

Однако несмотря на откровенный психологический террор, ни сама Арзуманян, ни ее супруг Торосян от своего решения не отказались. Поняв, что неправомерность их действий получит дальнейшую огласку, спецслужбы задействовали структуру, во всем мире исполняющую гуманную функцию защитника прав человека.

Буквально несколько часов назад в дом к гражданской активистке без приглашения заявились представители офиса омбудсмена Армении Армана Татояна – его зам Грачья Палян и начальник управления по уголовно-процессуальным делам и делам военнослужащих Арам Минасян.

Видимо, начисто забыв, какую миссию изначально возложена на орган, который они представляют, эти «защитники справедливости» взяли на себя функции СНБ и принялись запугивать Тамеллу и ее мужа, живописуя ужасы, которые «их ждут в Азербайджане». Мол сначала их подвергнут самым изощренным физическим пыткам, потом изнасилуют, ну а в итоге все равно убьют. Все это они излагали долго и нудно, смакую подробности мучений и на средневековой дыбе и под воздействием современного электрошокера. Фантазии на такого рода страшилки у них хватило почти на пять часов!

Сочтя что роль информаторов инквизиции они успешно сыграли, эти волки в овечьей омбудсменовской шкуре, перешли ко второй части действа, пытаясь уверить заверить Арзуманян и Торосяна, что они на их стороне и ни за что не дадут их в обиду в своей стране. Дело за малым – отозвать свое обращение, а мы, мол, всея защитники, обеспечим вам спокойную жизнь.

Может, им бы и поверили, но волчью пасть и под мандатом омбудсмена не скроешь…

Т.Арзуманян открыто заявила, что не верит в новую ложь ереванских чиновников, и убеждена, что спасение лишь в долгожданном возвращении в Азербайджан.

P.S. Когда то я был в дружеских отношениях с первым омбудсменом Армении Ларисой Алавердян. Она была защитником прав человека в нашей стране с 2004-го по 2006-й год, в период, который армянский народ окрестил «кровавым десятилетием Кочаряна».

Это было время, когда каждый день совершались громкие убийства, оппозиционеров беспощадно истребляли и в стране безраздельно властвовала кочаряновская мафия. Несмотря на это, Алавердян, постоянно рискуя жизнью, все-таки пыталась тогда противостоять преступному режиму. Иногда ей даже удавалось кого-то уберечь, спасти. Видя, что творится сейчас в сфере защиты прав человека в Армении, когда разные правозащитные НПО и тот же омбудсмен стали в буквальном смысле шестерками силовых структур и карабахского клана, все чаще вспоминаются слова одного оппозиционного деятеля которого ныне засадили в тюрьму: «В лице Ларисы Алавердян Армения имела своего первого и последнего омбудсмена». И история с Тамеллой Арзуманян лучшее тому доказательство.