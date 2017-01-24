Россия задействовала дальнюю авиацию при атаке на ИГИЛ

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли во вторник удар по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Дейр эз-Зор, сообщает Минобороны России.

"24 января 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, по складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также по районам скопления военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.