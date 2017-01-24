Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам

Россия и Армения договорились о взаимных поездках граждан между странами по внутренним паспортам, сообщает ТАСС.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

«Мы договорились, и это тоже результат текущего визита премьер-министра Армении, что жители нашей страны смогут ездить в Армению и по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ. Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное сотрудничество», — сказал Медведев.