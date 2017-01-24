 

Ильхам Алиев распорядился восстановить освобожденное село Джоджуг Марджанлы

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Согласно распоряжению, в рамках восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района для строительства на первоначальном этапе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и соответствующей структуры из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально будут выделены четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

В результате успешной контрнаступательной операции, проведенной азербайджанской армией в апреле прошлого года, стало возможным безопасное проживание населения в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Таким образом, появились условия для начала восстановительных работ на территориях, перешедших под полный контроль ВС Азербайджана, для возвращения в свои дома мирного населения, исторически проживающего здесь.

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