Мамедъяров с Лавровым обсудили Карабах

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает официальный сайт МИД РФ.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, программа предстоящих двусторонних мероприятий на различных уровнях.

«Министры обменялись мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования, включая темы, обсуждавшиеся в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.