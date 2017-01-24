Израиль построит тысячи домов на Западном берегу реки Иордан

На Западном берегу реки Иордан будут построены 2,5 тыс. новых домов. Такое решение одобрили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Авигдор Либерман, сообщает Haaretz.

Большинство домов будет построено в границах уже существующих кварталов. Согласно заявлению, 100 домов будут построены в Бейт-Эле, остальные по соседству в Мигроне, добавляет СМИ.

Ранее, в декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую «поселенческую активность Израиля на оккупированных палестинских землях» и запрещающую Израилю строить новые поселения на палестинских территориях.

К настоящему времени насчитывается более 500 поселений, в которых проживает более 500 тыс. израильтян.