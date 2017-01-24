 

Ильхам Алиев поднял надбавки к окладам таможенников

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о внесении изменений в указ «О некоторых мерах по усилению социальной защиты сотрудников Государственной таможенной службы, упрощению процедур и повышению прозрачности в сфере таможенного дела» от 25 февраля 2011 года, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно изменению, цифра «50» в первой части указа заменяется цифрой «60»:

«60 процентов средств, поступающих во внебюджетный фонд развития таможенной системы Азербайджана, будут использоваться для выплаты надбавок к месячным должностным окладам имеющих специальные звания сотрудников и гражданских сотрудников Государственной таможенной службы».

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