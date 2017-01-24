Древние индейцы оказались выдающимися математиками

Исследователи из Аризонского университета выяснили, что индейцы анасази, жившие в тринадцатом веке нашей эры, обладали выдающимися математическими способностями. Свои знания они применяли для создания сложных архитектурных комплексов, однако при этом у них отсутствовала письменность и системы исчисления. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports, пишет «Лента.ру».

Поселения анасази или древних пуэбло, являлись образцами коренной американской культуры, существовавшей на юго-западе современной территории США. Анасази возводили каменные здания уникальной архитектуры, тщательно планировали размещение улиц и кварталов. Одним из поселений, сохранившихся до наших дней, является Пуэбло-Бонито в Национальном парке Чако-Каньон, которое было населено в IX-XIII веках нашей эры.

Ученые проанализировали расположение ключевых архитектурных элементов на месте археологических раскопок Пуэбло-Бонито, где происходили ритуальные церемонии, связанные с солнцестоянием. Они обнаружили, что анасази использовали в строительстве геометрические формы, включая равносторонние и прямоугольные треугольники, квадраты, а также золотые прямоугольники, которые применялись в искусстве древними египтянами и греками.

По словам исследователей, их легко использовать, если производить математические расчеты, однако анасази не умели этого делать из-за отсутствия систем исчисления и письменности. Тем не менее, пропорции геометрических фигур были почти идеальными, с погрешностью в один процент. Ученые также обнаружили, что единицей измерения длины у анасази был отрезок, равный 30 сантиметрам.