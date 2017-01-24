Сегодня, 24 января, в ходе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступил со специальным заявлением, в котором потребовал незамедлительного освобождения двух азербайджанских заложников: Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Об этом haqqin.az стало известно из источников в ПАСЕ.

Более того, в своем заявлении Т.Ягланд также коснулся вопроса возвращения тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова. Генсек Совета Европы повторил свое требование о недопустимости нарушения международного гуманитарного права со стороны политического руководства Армении.

Напомним, что в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в Кельбаджаре были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит.

Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку.

Суд сепаратистов в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Также напомним, что 29 декабря прошлого года при попытке перехода азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа ВС Армении попала в засаду и понесла большие потери. В ходе боев без вести пропал военнослужащий ВС Азербайджана рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу. Тело павшего азербайджанского солдата удерживается властями Армении.