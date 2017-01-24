Россия, Турция и Иран создали оперативную группу

Россия, Турция и Иран договорились о создании совместной оперативной группы; она начнет работу в Астане в феврале, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, сообщает РИА Новости.

«Нашими военными экспертами по согласованию со всеми сторонами была достигнута договоренность по созданию так называемой совместной оперативной группы в трехстороннем формате, которая начнет работу здесь, в Астане, уже в начале февраля. Задачи этой группы будут заключаться как раз в вопросе соблюдения РПБД (режим прекращения боевых действий) и недопущения каких-либо нарушений», - сказал он журналистам.

Лаврентьев также сообщил, что к работе этой группы «при необходимости будут привлекаться как представители сирийских вооруженных сил, так и сирийской вооруженной оппозиции».

«Я думаю, что это позволит не только сохранить, но и укрепить режим прекращения боевых действий», - пояснил спецпредставитель президента РФ по Сирии.