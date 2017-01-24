Задержанному в день инаугурации Трампа российскому журналисту грозит 10 лет тюрьмы

В отношении журналиста RT Александра Рубинштейна, который освещал протесты в день инаугурации президента США Дональда Трампа и впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов, заведено дело об участии в массовых беспорядках, сообщает RT.

«Мы подтверждаем, что против нашего журналиста заведено дело об участии в массовых беспорядках. Сотрудник сейчас на свободе. Слушания будут в феврале. На данный момент юристы рекомендуют нам воздержаться от любых комментариев по этому поводу. Для нас сейчас главное — не навредить нашему коллеге», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Согласно местному законодательству, максимальное наказание, которое ждет Рубинштейна по данному обвинению, — тюремное заключение сроком до 10 лет или штраф в размере $25 тыс.