Трамп обратится к Конгрессу 28 февраля

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан пригласил президента США Дональда Трампа выступить на совместной сессии Конгресса в конце февраля, передает Интерфакс.

"Сегодня я приглашаю президента Трампа выступить с обращением на совместной сессии Конгресса 28 февраля, - сказал Райан журналистам. - Это будет возможность как для народа, так и его представителей, напрямую узнать от нашего нового президента о его видении ситуации и о нашей совместной повестке".

В настоящее время обе палаты Конгресса США контролируют республиканцы.