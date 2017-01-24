Министр Рамиль Усубов наградил полковника Садига Гезалова

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании Коллегии МВД произошли кадровые пертурбации: были отправлены в отставку два генерала и один полковник. Среди них начальник пресс-службы МВД полковник полиции Садиг Гезалов.

Наши источники в МВД сообщают, что полковник С.Гезалов был отправлен в отставку в связи с пенсионным возрастом. В своем выступлении министр генерал-полковник Рамиль Усубов отметил большие заслуги С.Гезалова за 22 года, на протяжении которых он возглавлял пресс-службу МВД. Министр в самых добрых и теплых выражениях отозвался о деятельности главы пресс-службы С.Гезалова.

Министр наградил полковника С.Гезалова грамотой и заявил, что он был одним из самых достойных представителей министерства.