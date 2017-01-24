Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о строительстве нефтепровода Dakota Access Pipeline, который пройдет через территорию индейской резервации Стэндин-Рок (штат Северная Дакота). Об этом сообщает Франс Пресс.

Предшественник Трампа Барак Обама в свое время заморозил предложенный проект и посоветовал найти новый маршрут для этого нефтепровода.

Решение о поиске нового пути для прокладки трубопровода было принято администрацией Обамы в связи с массовыми протестами индейцев и экологов, которые утверждали, что поставка нефти по трубопроводу через реку Миссисипи угрожает запасам питьевой воды племени сиу, которое проживает на территории резервации Стэндин-Рок.

Проект строительства трубопровода длиной 1185 км из Северной Дакоты в Иллинойс оценивается в $3,7 млрд. Основная часть этого трубопровода уже построена. На границе Северной Дакоты и Миннесоты трубопровод должен пересечь реку Миссисипи, что и стало причиной конфликта строителей с жителями местной резервации племени сиу.