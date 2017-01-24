 

В Москве горит торговый центр эвакуированы сотни человек; обновлено

 

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве ликвидирован на площади в 200 "квадратов", пострадавших нет, сообщает столичный главка МЧС России, передает РИА Новости.

"Пожар в 20.28 был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

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Около 500 человек эвакуировано из торгового центра "Рио" из-за пожара; сведений о пострадавших нет, передает ТАСС.

"Открытое горение пластиковой наружной обшивки торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидировано. Из здания проведена эвакуация всех людей, сотрудники МЧС проветривают помещения от дыма", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают несколько пожарно-спасательных расчетов, проверяются все помещения комплекса.

По данным источника в правоохранительных органах, площадь пожара составила более 200 кв. метров, от огня загорелись два автомобиля.

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В Москве горит торговый центр эвакуированы сотни человек; обновлено
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