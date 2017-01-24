 

Лоту Гули подмял под себя Екатеринбург

Автор: Отдел информации 

В Екатеринбург прибыла передовая группа сторонников "вора в законе" Надира Салифова, более известного на постсоветском пространстве как Лоту Гули. По сведениям информированного источника, около трех десятков молодых людей в январе 2017 года встречены представителями азербайджанской диаспоры Свердловской области как принимающей стороны, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Аргументы и факты – Урал».

«Цель приезда крепких молодых людей - оценка объемов бизнеса, с которого собиралась дань в пользу этнического "вора в законе" Ровшана Ленкоранского (Ровшана Джаниева). Последний контролировал рынок зелени как на Урале, так и на территории всей Российской Федерации, получая с торговцев подати. Сборы осуществлялись вплоть до убийства Джаниева осенью 2016 года в Турции, после чего ниша полукриминальной экономики формально осталась пустой. Даже те из коммерсантов, кто отчислял деньги «своему вору» добровольно, до начала зимы никому не платили. Емкость «укропного» бизнеса Ровшана составляла сотни тысяч долларов»,- пишет издание. 

В пресс-службе свердловского ГУ МВД факт появления эмиссаров не подтверждают, а потому не находят повода для комментария. Однако по словам информированного источника в полиции, факт усиления активности Надира Салифова, отбывающего в данный момент длительный срок в Азербайджане, четко зафиксирован. Вместе с тем собеседники «АиФ-Урал»" даже называют имена наиболее влиятельных персон из окружения Лоту Гули.

«Среди приехавших в Екатеринбург выделяются два брата, одного зовут Шахин. Он в группе старший и имеет полномочия вести как переговоры, так и проводить более активные действия по принуждению к сбору денег», - отмечает собеседник издания. Он предполагает, что наиболее вероятна активность посланцев на скандально известной 4-й овощебазе Екатеринбурга, через которую Ровшану Джаниеву были организованы денежные транши.

Как стало известно «АиФ-Урал», наиболее крупные предприниматели из азербайджанской диаспоры уже признали авторитет Лоту Гули, с которым Ровшан Ленкоранский был в состоянии вражды. 

3259 просмотров


Старости
Еще один известный армянский журналист поддержал приезд армян в Баку
Еще один известный армянский журналист поддержал приезд армян в Баку
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
26 Янв 7° / 3°
27 Янв 5° / 2°
28 Янв 4° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8559 AZN
1 EUR   =   1.9957 AZN
1 RUB   =   0.0312 AZN


Новостная лента

Нефть дорожает: Brent выше $55,3
"TAP может стать хорошим вариантом для Газпрома" Предложение итальянцев
Порошенко отказался общаться с российскими СМИ
Уволен сотрудник ГАИ, снявший скандальное видео обновлено
Лоту Гули подмял под себя Екатеринбург
В Москве горит торговый центр армянского олигарха. эвакуированы сотни человек; обновлено
Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепроводов на земле индейцев
В России заблокируют французский аналог YouTube
Министр Рамиль Усубов наградил полковника Садига Гезалова
Трамп обратится к Конгрессу 28 февраля
Задержанному в день инаугурации Трампа российскому журналисту грозит 10 лет тюрьмы
Россия, Турция и Иран создали оперативную группу
Мартин Шульц метит в канцлеры Германии
Пакистан успешно испытал новую ракету
Генсек Совета Европы потребовал освободить азербайджанских заложников И вернуть тело солдата
Древние индейцы оказались выдающимися математиками
Ильхам Алиев поднял надбавки к окладам таможенников
Израиль построит тысячи домов на Западном берегу реки Иордан
В Италии разбился вертолет со спасателями есть погибшие
Приказом Рамиля Усубова: уволены генералы и полковник
Мамедъяров с Лавровым обсудили Карабах
Ильхам Алиев распорядился восстановить освобожденное село Джоджуг Марджанлы
Ильхам Алиев распорядился о проведении 25-й годовщины Ходжалинского геноцида
Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам
Россия задействовала дальнюю авиацию при атаке на ИГИЛ