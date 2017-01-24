Лоту Гули подмял под себя Екатеринбург

В Екатеринбург прибыла передовая группа сторонников "вора в законе" Надира Салифова, более известного на постсоветском пространстве как Лоту Гули. По сведениям информированного источника, около трех десятков молодых людей в январе 2017 года встречены представителями азербайджанской диаспоры Свердловской области как принимающей стороны, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Аргументы и факты – Урал».

«Цель приезда крепких молодых людей - оценка объемов бизнеса, с которого собиралась дань в пользу этнического "вора в законе" Ровшана Ленкоранского (Ровшана Джаниева). Последний контролировал рынок зелени как на Урале, так и на территории всей Российской Федерации, получая с торговцев подати. Сборы осуществлялись вплоть до убийства Джаниева осенью 2016 года в Турции, после чего ниша полукриминальной экономики формально осталась пустой. Даже те из коммерсантов, кто отчислял деньги «своему вору» добровольно, до начала зимы никому не платили. Емкость «укропного» бизнеса Ровшана составляла сотни тысяч долларов»,- пишет издание.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД факт появления эмиссаров не подтверждают, а потому не находят повода для комментария. Однако по словам информированного источника в полиции, факт усиления активности Надира Салифова, отбывающего в данный момент длительный срок в Азербайджане, четко зафиксирован. Вместе с тем собеседники «АиФ-Урал»" даже называют имена наиболее влиятельных персон из окружения Лоту Гули.

«Среди приехавших в Екатеринбург выделяются два брата, одного зовут Шахин. Он в группе старший и имеет полномочия вести как переговоры, так и проводить более активные действия по принуждению к сбору денег», - отмечает собеседник издания. Он предполагает, что наиболее вероятна активность посланцев на скандально известной 4-й овощебазе Екатеринбурга, через которую Ровшану Джаниеву были организованы денежные транши.

Как стало известно «АиФ-Урал», наиболее крупные предприниматели из азербайджанской диаспоры уже признали авторитет Лоту Гули, с которым Ровшан Ленкоранский был в состоянии вражды.