Порошенко отказался общаться с российскими СМИ

Президент Украины Петр Порошенко отказался общаться с российскими журналистами в Хельсинки, где он находился с визитом. Об этом во вторник, 24 января, сообщает «Интерфакс-Украина».

В ответ на просьбу об интервью Порошенко призвал перестать «убивать украинцев и освободить территорию». Украинский президент добавил, что не будет беседовать с российскими журналистами до тех пор, пока не будет прекращена «оккупация» Донбасса.

На Давосском форуме в январе 2016 года украинский лидер также игнорировал представителей российских СМИ.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва эти обвинения традиционно отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств.