 

Трамп не считает НАТО эффективной организацией

 

Новый президент США Дональд Трамп недоволен деятельностью Организации Североатлантического договора (НАТО). Нынешний американский лидер не считает НАТО в ее нынешнем виде эффективной. Это подчеркнул на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает ТАСС.

Трамп уже неоднократно и ясно говорил о том, что НАТО, "как она структурирована сейчас, в плане отдачи от нее, по его ощущению, не выполняет того, в чем должна была заключаться ее миссия, и не является особенно эффективной", заявил официальный представитель главы американской администрации.

По его словам, "у министра обороны Джеймса Мэттиса и других представителей нового американского правительства есть идеи относительно того, как реформы сделают организации вроде НАТО более эффективными и отрабатывающими те объемы денежных средств, которые в них вкладывают США". При этом Спайсер уточнил, что речь идет не только о НАТО, но и об "ООН или каких-то других подобных организациях".

В целом, Трамп "недоволен тем, что он видит в плане вклада США и отдачи" со стороны Североатлантического альянса, подтвердил Спайсер.

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