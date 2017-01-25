 

Путин и король Абдалла проведут переговоры в Москве

 

Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II Бен Аль Хусейн в среду в ходе встречи в Москве обсудят перспективы сотрудничества, а также уделят внимание ситуации на Ближнем Востоке и противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.

Король Иордании находится в Москве с рабочим визитом по приглашению Путина.

"В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-иорданской повестки дня, включая перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.

"Ожидается, что большое внимание также будет уделено ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на совместные шаги по противодействию международному терроризму", — отметили в Кремле.

Днем ранее состоялись переговоры глав МИД России и Иордании.

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