Путин и король Абдалла проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II Бен Аль Хусейн в среду в ходе встречи в Москве обсудят перспективы сотрудничества, а также уделят внимание ситуации на Ближнем Востоке и противодействию терроризму, сообщила пресс-служба Кремля.
Король Иордании находится в Москве с рабочим визитом по приглашению Путина.
"В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-иорданской повестки дня, включая перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.
"Ожидается, что большое внимание также будет уделено ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на совместные шаги по противодействию международному терроризму", — отметили в Кремле.
Днем ранее состоялись переговоры глав МИД России и Иордании.