 

Глава украинской делегации в ПАСЕ: «Армянские депутаты бежали за мной с бутылкой коньяка»

Автор: Отдел информации 

«Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге проголосовала за мой доклад о свободе слова в Европе!» - заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает haqqin.az.

По словам политика, парламентарии из Армении совершили попытку надавить на него по вопросу Нагорного Карабаха.

«Вчера депутаты из Армении бегали за мной по городу с бутылкой коньяка для того, чтобы я отказался от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. А вот в этот день по Ассамблеи носились с пакетом каких-то «трэшевых компрометирующих данных» о том, что якобы «бабушка Арьева – азербайджанка», - написал украинский депутат на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, что Парламентарии разных европейских стран, которые входят в ПАСЕ, на заседании решили принять документ под названием «Преследование сотрудников средств массовой информации и свобода СМИ в ЕС», которую подготовил участник делегации от Украины в Ассамблее Владимир Арьев.

Пункт доклада, повествующий о невозможности мониторинга состояния СМИ на территориях Азербайджана, Грузии и Молдовы, находящихся под контролем сепаратистских сил, вызвал необоснованный протест со стороны армянской делегации.

Представители армянской делегации выдвинули три дополнения и изменения с целью исключения указанного 9-го пункта. Член армянской делегации Самвел Фарманян вновь попытался обвинить В.Арьева в необъективности, ссылаясь на связь его с Азербайджаном. В.Арьев же отметил, что указанный пункт включен в доклад на основании международных правовых норм и документов относительно территориальной целостности Азербайджана. Он также отметил неприемлемость попыток оказания на него подобного давления. 

Затем были отклонены все вышеуказанные предложения армянской делегации. Члены ПАСЕ утвердили 9-ый пункт доклада без каких-либо изменений - с указанием Нагорного Карабаха, как региона Азербайджана, находящегося под контролем армянских сепаратистов. 

В завершение предложенная В.Арьевым резолюция была принята без изменений большинством голосов.

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