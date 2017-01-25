 

В Баку обсудят статус Каспия

 

Заседание рабочей группы по определению статуса Каспия открывается в среду в Баку, ожидается проведение обсуждений по несогласованным моментам проекта конвенции по статусу Каспия, а также подготовка к встрече глав МИД прикаспийских стран, сообщает АзерТАдж.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что нынешний этап переговоров по правовому статусу Каспия можно расценивать как начало заключительного этапа.

"Большинство статей конвенции, связанной со статусом, можно сказать, в целом до 80% согласованы", — цитирует слова Мамедъярова агентство "Азертадж".

По его словам, после бакинского и астраханского саммитов нашли решение многие важные вопросы, касающиеся правового статуса Каспийского моря.

"Входящие сюда вопросы, связанные с разделом водной поверхности, согласованием правовых режимов, безопасностью, судоходством, охраной и использованием биологических ресурсов, чрезвычайными ситуациями, гидрометеорологией, обеспечивают и регулируют сотрудничество и деятельность прикаспийских стран посредством проекта конвенции, а также многочисленных подписанных соглашений", — сказал глава МИД Азербайджана.

Иран готов к 2017 году завершить работу по подготовке и подписанию конвенции о правовом статусе Каспия, заявила ранее журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко после встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани. Ранее Москва заявляла, что считает реалистичным заключение конвенции о правовом статусе Каспийского моря в начале 2017 года.

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