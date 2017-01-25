Статья в haqqin.az «И Абдурахман Везиров всплыл в Межбанке…» вызвала реакцию Московского филиала Международного банка Азербайджана. В редакцию haqqin.az обратился глава филиала и председатель Банка «МБА-МОСКВА» Эмин Эфендиев.

Учитывая требования журналистской этики и право на ответ стороны, подвергнутой критике, представляем точку зрения противной стороны.

Вот что нам написал Э.Эфендиев.

Глава московского отделения МБА решил внести ясность в суть проблем финансового учреждения, отметив, что с июля 2015 года в соответствии с Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева при поддержке государственных структур осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению МБА. Одним из шагов, реализуемых совместно с дочерними структурами, в том числе московским банком, стал комплекс мер, направленных на передачу специализированной организации (ЗАО «Аграркредит») проблемных активов, что позволило бы нормализовать работу холдинга.

Как пишет далее Э.Эфендиев с конца 2015 года «МБА-Москва» в обновленном составе, по согласованию с головным банком (МБА), работая со старыми проблемными кредитами, поэтапно передает права требования по ним, тем самым улучшая свое финансовое положение. Одновременно оптимизируется структура и штат банка (отбираются высококвалифицированные опытные специалисты). И все операции осуществляются по согласованию с наблюдательным советом МБА и Центробанком РФ.

«Стратегия развития на ближайшие два года, разработана и продолжает совершенствоваться, в том числе линейка банковской продукции и внутренние бизнес-процессы по обслуживанию клиентов, осуществляется поиск на комплексное обслуживание новых корпоративных клиентов, ведущих бизнес в том числе и в реальных секторах экономики.

Значительные усилия направлены и на поддержание имиджа, восстановление и сохранение деловой репутации холдинга перед регулятором (ЦБ РФ), российскими и иностранными контрагентами и т.д.

В октябре 2016 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный депозитный рейтинг банка «МБА-Москва» ООО с уровня «ВЗ» до уровня «В2» со стабильным прогнозом», - подчеркнул Э.Эфендиев.

Глава банка «МБА-Москва» отвергают критику деятельности банка, ибо это «отрицательно характеризуют банк перед регулятором, порождают недоверие к холдингу, банку и руководству среди клиентов, диаспоры и т.д., что в итоге может привести к массовому оттоку клиентской базы и серьезным проблемам в текущей работе учреждения».

«Следует довести до вашего сведения, - пишет он, - следующую информацию, достоверность которой полностью подтверждаю.

1. Относительно ООО «СФД», созданного в 2011 году и реализующего строительный проект - жилой комплекс «Мытищи Lite». «Банк «МБА-МОСКВА» ООО не предоставлял кредитов ООО «СФД». Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств застройщика и поступлений от продаж квартир по договорма ДДУ (договор долевого участия). С даты открытия счета в Банке (октябрь 2015 г.) застройщику поступили значительные суммы от продаж квартир.

Согласно законодательству РФ (ФЗ-214) ответственность застройщика по ДДУ должна быть обеспечена в том числе в форме поручительства уполномоченного банка, отвечающего требованиям ЦБ РФ и входящего в список аккредитованных банков.

Учитывая, что предоставление поручительства является документарной операцией, т.е. обязательством условного характера, не требующего обеспечения реального фондирования, оценка в соблюдении сроков и темпов строительства, а также субсидиарную ответственность (ответственность, возлагаемая на третье лицо как дополнение к ответственности основного должника, когда последний не имеет возможности рассчитаться по задолженности перед кредиторами) банка, данные обязательства несут в себе минимальные риски. Таким образом, Банк «МБА-Москва» ООО, проанализировав строительный проект "Мытищи Lite", предоставлял поручительства в обеспечение обязательств застройщика, при этом осуществляя силами соответствующих служб банка постоянный мониторинг этапов строительного проекта.

Кроме того, данный строительный проект уже был аккредитован в 18 банках, предоставляющих кредиты на покупку квартир, среди которых такие крупнейшие банки, как Сбербанк, Банк ВТБ24, Газпромбанк, ДельтаКредит, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и др. Продажи квартир осуществляет крупнейший игрок на рынке недвижимости Москвы и Московской области - «НДВ-Недвижимость».

2. Касательно проекта строительства жилого комплекса на Ленинском проспекте, важно отметить, что проект начат еще в 2004 году, и инвестором здесь выступала компания «Агро Инвест». В ходе реализации проекта строительство неоднократно приостанавливалось. На этапе завершения проекта в 2011 году инвестор начал реализовывать права на квартиры (в том числе через агентов) и погашение задолженности перед группой МБА. Банк не занимается и не осуществляет продаж прав на квартиры.

В мае 2016 года права требования по кредитам, относящимся к данному проекту (а также другим передаваемым по цессии), были переданы банком в ОАО «МБА» с последующей передачей ЗАО «Аграркредит». В процессе подготовки и передачи кредитов ОАО «МБА» и ЗАО «Аграркредит» в полной мере получили от банка исчерпывающую информацию и изучили соответствующие документы. В настоящее время новый кредитор (ЗАО «Аграркредит») при содействии консультантов, правоохранительных структур и Банка предпринимает необходимые действия, направленные на максимальное погашение образовавшейся задолженности.

На текущий момент проблемные задолженности инвестиционной компании «Агро Инвест» переданы на баланс ЗАО «Аграркредит». Таким образом, завершение процесса проходит под непосредственным контролем и управлением ЗАО «Аграркредит».

3. Касательно упоминания Рустама Везирова, информирую вас, что с ним не знаком и никакого отношения к нему не имею, каких-либо обращений в отношении трудоустройства или продвижения сотрудников банка от данного лица не поступало. Более того, в начале 2016 года с Заргамом Везировым (сыном Р. Везирова) банк прекратил трудовые отношения.

Уведомляю вас также, что лично не знаком и не имею никаких контактов с лицами, упомянутыми в статье, причастных к так называемому «армянскому следу» московских риэлторов. В своей текущей деятельности банк, используя все возможные механизмы, повсеместно пресекает попытки недоброжелателей группы МБА очернению холдинга среди граждан не только Азербайджана, но и других республик, где присутствуют структуры МБА, а также среди финансовых институтов, международных банковских сообществ и государственных структур, в том числе в России».