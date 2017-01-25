 

Посол США заговорил о примирении Турции и Армении ни слова о геноциде

Автор: Отдел информации 

Поразительная способность к интерпретации слов, высказываний и фактов, присущая нашим соседям давно известна. И все равно она не перестает поражать. Последний пример – интервью посла США в Армении Ричарда Миллса, который сказал о желании США: чтобы было достигнуто примирение между Арменией и Турцией.

Американский дипломат сделал это заявление на открытии в Ереване Центра современного экспериментального искусства «НПАК» выставки под названием «Связывая истории».  

«США желают, чтобы между Арменией и Турцией было достигнуто примирение. Это исходит из интересов региона, Кавказа, это то, что принесет мир и стабильность в регион», – отметил Ричард Миллс.  

При этом он подчеркнул: «Соединенные Штаты всегда четко говорили о том, что для примирения армянского и турецкого народов необходимо полноценное признание событий, произошедших сто лет назад». 

Посмотрите, как интерпретировало армянское издание «Панорама.ам» это заявление: в заголовке материала, опубликованного этим сайтом сказано, что «посол США Ричард Миллс заявил о необходимости признания «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.azв деле примирения Армении и Турции».

Но есть ли хоть одно упоминание о «геноциде» в словах посла США?

Что касается «полноценного признания события» - то ведь и турецкая сторона не против. Кто призывает открыть архивы? Турки. Кто призывает разобраться в том, что случилось больше 100 лет назад в Турции? Кто угодно, но только не Армения, руководствующаяся постулатом «геноцид не подлежит обсуждению, так как это факт». А ведь с точки зрения истории сомнению и обсуждению подлежат все события.

Кстати, как же поможет признание «геноцида» делу «примирения народов»? Ведь вслед за этим последуют армянские претензии на материальную компенсацию, потом на земли. И этого в Армении не скрывают.

Кстати, коснулся посол США в Армении и политики президента США Дональда Трампа относительно Армении. По словам Р.Миллса, «Дональд Трамп в ходе своей агитационной кампании не коснулся темы армяно-турецких отношений. Пока еще рано говорить о том, какой будет позиция новой администрации Соединенных Штатов по ряду вопросов, в том числе и по этому». Под «этим вопросом» подразумевается, видимо, признание «геноцида армян».

Действительно, неизвестно, что Трамп скажет по этой теме. И это беспокоит армянскую сторону. Потому происходят заранее такие вот взбросы, как, к примеру, слова о «геноциде армян», приписываемые американскому дипломату.

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