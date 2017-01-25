 Что бы сказал Трампу Эльчибей?

Он тот, кто видит Америку другой! Однако не все этому рады: одни не могут того понять, другим просто хочется оставаться в ХХ-ом, но без Трампа и тех, кто рвутся вперед, к новому. И этих ,некоторых американцев понять можно, ибо вопреки им Дональд Трамп считает, например: «Самое смешное, что Федеральная резервная система не является даже частью федерального правительства. Это – независимый частный центральный банк, который был разработан очень мощными лоббистами Уолл-Стрит немногим более ста лет назад. Между тем ФРС «наградила» финансовую систему США огромной задолженностью, которая разъедает Америку, как рак. При этом нет никакой ответственности чиновников Федерального резерва перед американским народом».

Сюда следует добавить, что одновременно с ФРС возник подоходный налог. И если до ФРС на каждого американца приходилось по 12 долларов долга, то сейчас он составляет около 20 тыс. долларов. Так что Трамп видит другую Америку. Не это ли пугает кое-кого в США?

«Он сам не знает чего хочет!»

Не то азербайджанские либералы чисто национального разлива. Провозгласив себя демократами, они никак не могут смириться с тем, что во главе обожаемой ими страны – США может встать некто не похожий на Хиллари Клинтон или подремывающего на ее митингах Билла Клинтона, Джорджа Буша-старшего и мало похожего на него Джорджа Буша-младшего. Откуда такая влюбленность в семейственность американской политсистемы – трудно понять.

Была бы мисс Хиллари лет эдак на пятьдесят моложе, еще можно было бы согласиться как-то с нашими и прочими другими либералами. А может, в Азербайджане узрели нечто такое, чего миру неизвестно в политической карьере супруги экс-президента Билла, едва избежавшего импичмента и ставшего героем сексуальных воспоминаний стажерки Моники Левински? И не только ее одной. Да нет, вроде бы. Вся критика миллиардера Трампа сводится к его экстравагнтности, импульсивности и, разумеется, к красоткам, которыми любит окружать себя 45-ый президент США.

И далее следуют конспиралогические версии о причинах особых отношений американского и русского президентов. Недавно на азербайджанском телеэкране политолог Расим Мусабеков поведал слушателям, что, мол, нет особой нужды слушать Трампа и ломать голову над тем, что он делает, поскольку американцы сами утверждают, что их 45-ый президент «сам не знает, чего хочет».

Читающий американскую прессу и без того знает, что в ней и не такое могут написать. И все же пришлось автору сих строк, присутствовавшему при сем, таки возразить, можно ли такое говорить о человеке, который сам себя создал – стал одним богатейших людей США, поставил себе цель стать президентом глобальной державы, упорно шел к этой своей цели и сумел стать главой государства N1, преодолев сопротивление мощнейших политических элит страны, сумел обеспечить свою президентскую кампанию поддержкой влиятельнейших правительственных кругов, заставил половину избирателей поверить в себя?!

Не могу утверждать, что данная дефиниция прозвучала убедительно для участника дискуссии. Собственно этим обстоятельством и вызвано желание еще раз вернуться к теме, которая продолжает оставаться главной для СМИ по обе стороны океана.

Ошибка Гарри Трумена

Предлагаю внимательно всмотреться в принципиально новые, скажем так – доктринальные соображения высказанные новым хозяином Белого дома. На мой взгляд стратегическим из них является обязательство США не навязывать другим государствам американские ценности и американское понимание демократии, чем собственно и обосновывалось до последнего времени вмешательство США во внутренние дела государств по всему земному шару.

С этим принципом, имеющим общецивилизационное значение в мировом устройстве собственно непосредственно связаны и другие направления новой стратегии США: отказ от НАТО, от сотен военных баз, разбросанных по миру, необходимость сосредоточиться на решение назревших социальных (а теперь и идейно-политических) проблем, всерьез тревожащих американское общество.

В сущности, Трамп провозгласил, что есть смысл отказаться от обязательств общемирового значения, взятых на себя Соединенными Штатами по итогам Второй мировой войны: континентальная Европа была истощена, Великобритания перестала быть владычицей морей, СССР лежал в руинах и ни кто не верил в возрождение практического социализма. И прежде всего Г.Трумэн. Очень возможно, это ошибочное представление об идейно-политическом и экономическом потенциале победителя германского фашизма – СССР сыграло злую шутку в современной истории человечества. Как бы там ни было, возродившийся Советский Союз стал примером для национальных движения на огромных просторах Азии, Африки и Латинской Америки, после чего ни один американский президент не мог не объявить тотальное сопротивление тому, что они считали прямой угрозой американским ценностям - СССР и самой социалистической идее.

Остальное известно – послевоенная мировая история есть история Третьей мировой войны, войны между СССР и США. Свергались диктатуры (афганский король) и демократически избранные правительство (Альенде в Чили), провоцировались перевороты, называемые революциями и национально-освободительными движениями – несть им числа, и все это поддерживалось финансами, танками и солдатами во имя счастливого будущего (со стороны СССР) и демократии и подлинной свободы (со стороны США).

Однако после исчезновения СССР как геополитической реальности это идеологическое прикрытие США в условиях их глобального доминирования лишилось своего смысла и назначения, а расходы, как вынужден был наконец признать Вашингтон устами Д.Трампа, стали, мягко говоря, обременительными.

Именно этим обстоятельством вызвана ожесточенность небывалого противостояния политических элит в США, а вовсе не экстравагантными выходками нового хозяина Белого дома. Роспуск НАТО (это должно было вообще-то произойти в результате договоренностей Рейгана с Горбачевым, но ставленник Андропова «оказался не на уровне задач, которые взялся решать», как засвидетельствовал позже Г.Коль). Поиск выходов на Россию – лишь первые шаги по переустройству существующего миропорядка, которое неизбежно и с чем, кажется, европейцы уже согласились. Не согласных многовато лишь в самих США и их понять можно – из-под американских элит-традиционалистов выбивают стул, на которым им хотелось бы сидеть до следующего светопреставления.

Естественно угроза вымирания нависла и над огромным бюрократическим образованием, с помощью которого приводится в движение гигантская машина управления мировым политическим пространством.

Что бы сказал Трампу Эльчибей?

Не нужным оказываются целые политические системы и уж, конечно, обслуживающие их «демократии» по всему миру. Отказ Америки вмешиваться во внутренние дела далеких и близких стран лишает элементарной нужности и тех, чей псевдотруд исправно оплачивался все эти годы американскими долларами. Право же, можно позавидовать Эльчибею с его бредовыми идеями насаждения в Азербайджане демократии по американскому образцу, он во время покинул тоталитарную республику. Хотя, разумеется, очень любопытно было бы взглянуть на выражение его лица после нашумевшего спича 45-го президента США.

Из всего сказанного актуализируется вопрос: чем же не угодил вам, господа, новый американский президент. Он дал слово не вмешиваться в дела других государств! Предлагает отказаться от действий, унаследованных от времен Холодной войны. Что же, в том плохого? Ответа на этот простой вопрос не было и нет. Уверен – и не будет.

Но собственно вряд ли кто в Европе или в Америке задумывается над тревогами охватившими азербайджанский оппозиционный сегмент. В его бедах виноваты партии и политики его составляющие. Другой вопрос – как отнесется к вызову Трампа американский политический истеблишмент. Впервые Америка расколота на две, возможно, равные части. Страшилки вроде того, что в Вашингтоне может грянуть своя «весна», повторится нечто похожее на киевский «Майдан»? Маловероятно. Хотя можно говорить, что кризис затронул и политическую систему США. А как же иначе – происходит сложнейший процесс и обратите внимание – мирной – смены эпох. Появление новой фигуры, инициирующей новые идеи, которые, кстати, находят отзвук в значительной части общества, как раз говорит о том, что начинают срабатывать защитные функции государственной системы. Это помимо прочего, требует новой политической реакции, адекватной требованиям нового ХХI века.