Спецслужбы Киргизии перекрыли канал поставки из Турции в республику фальшивых долларов высокого качества, предназначавшихся для финансирования террористической деятельности на территории республики, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

"ГКНБ Кыргызской Республики в ходе контртеррористических мероприятий пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал изготовления, перевозки и сбыта поддельной иностранной валюты с целью последующего финансирования терроризма", — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, поддельные доллары были изготовлены "на высоком технологическом уровне".

Как заявили в ГКНБ, в ведомстве располагают данными, что к ввозу фальшивой валюты в Киргизию, в том числе для переправки в третьи страны, причастны скрывающиеся в Стамбуле граждане республики Мансур Суванов и Ильяс Сабиров. Последний был объявлен Киргизией в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в организации теракта на территории китайского посольства в Бишкеке 30 августа прошлого года.