Глава отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов арестован в рамках дела о государственной измене, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

Как пишет газета, под стражей они находятся с начала декабря 2016 года. Расследование ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), сообщили изданию несколько источников в IT-компаниях и ФСБ. В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест и подчеркнули, что расследование не имеет отношения к компании и «ведется в отношении частного лица».

Как сообщают источники газеты, расследование, которое касается Центра информационной безопасности, ведется по подозрению в госизмене. Речь идет о якобы расследовании «получения сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности», — уточняет издание.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года помогал ФСБ и МВД анализировать киберпреступления, а также занимался экспертным сопровождением уголовных дел в сфере кибербезопасности. До «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»), отмечает издание.