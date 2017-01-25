В Китае от птичьего гриппа погибли 9 человек

Не менее девяти человек скончались в Китае в 2017 году от птичьего гриппа, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные медицинских властей трех провинций КНР - северной Хэнани, центральной Хунани и южной Гуандун.

Последние два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9 с летальным исходом зарегистрированы в Хэнани, где скончались работники одного из ресторанов.

Как говорится в сообщениях СМИ, вирус H7N9 вызывает серьезные респираторные заболевания. Он легче распространяется в зимний и весенний периоды. В нынешнем году отмечен рост числа заболевших в Шанхае и Гонконге.