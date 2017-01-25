 

Трампу могут запретить наносить первый ядерный удар

 

В Конгресс США внесен законопроект «Ограничение первого применения ядерного оружия», который призван снизить риск конфликта с другими странами.

«Этот закон будет запрещать президенту наносить первым ядерный удар без объявления войны Конгрессом. Проблема «применения первым» стала критически важной теперь, когда президент Дональд Трамп имеет право начать ядерную войну в любой момент», — пояснил один из авторов законопроекта сенатор-демократ Эдвард Марки.

Политик отмечает, что сейчас у президента США есть право на применение ядерного оружия первым и, по его словам, Трамп уже упоминал о такой возможности для борьбы с террористами.

«Во время кризиса с другой страной, обладающей ядерным оружием, такая политика существенно увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни другому президенту не должно быть разрешено применять ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерную атаку», — подчеркнул Марки.

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