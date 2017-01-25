Российская армия получила сотовое оружие

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные подавлять вышки сотовой связи, а также отправлять абонентам текстовые и аудиосообщения, официально приняты на вооружение российской армии. Об этом пишет газета «Известия».

В перспективе дроны, уже прошедшие успешные испытания в Сирии, смогут посылать небольшие видеоролики. Новейшая разработка в ближайшее время поступит в подразделения Минобороны.

Новинка создана на базе беспилотника «Орлан-10». БПЛА станут частью модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3».

Главная задача беспилотников – подавление вышек сотовой связи. Для этого «Орланы» оборудованы специальными «глушилками», а также сбрасываемыми на землю передатчиками помех.