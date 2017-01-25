 

В бакинском кафе официантки устроили поножовщину

 

В бакинском кафе произошла драка между официантками, инцидент зарегистрирован на территории Бинагадинского района, сообщает Report.

Согласно информации, в кафе в поселке Бинагади возникла драка между двумя официантками. В ходе спора Хаяла Аскерова нанесла несколько ножевых ранений в ногу своей коллеге Айнур Керимовой. А.Керимова с тяжелыми телесными повреждениями была доставлена в городскую клиническую больницу №1. 

Сотрудники 4-го отделения Бинагадинского районного управления полиции задержали Х.Аскерову в качестве подозреваемой. 

Расследование по факту продолжается.

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