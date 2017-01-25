Kapital Bank наградил очередных 50 победителей по системе «Хазри»

Kapital Bank провел второй тираж лотереи Xəzri pul gətirəcək («Хазри приносит деньги») по системе срочных денежных переводов «Хазри». В итоге очередные 50 клиентов системы выиграли по 100 манатов каждый.

Следует отметить, что клиенты, отправляющие денежные средства по данной системе в Азербайджане, автоматически становятся участниками лотереи. В лотерее на каждые отправленные клиентом 100 манатов дается один шанс. До 10 февраля 2017 года 150 клиентов выиграют по 100 манатов каждый, а в конце лотереи один клиент - 1000 манатов.

Совершать денежные переводы посредством системы «Хазри» удобно и выгодно. В течение пяти минут, не открывая счета, можно отправить и получить денежные средства по Азербайджану, а также по странам мира. Банковская комиссия переводов начинается с 0,8% от отправленной суммы. Клиенты могут получить денежные средства посредством банкоматов Kapital Bank круглосуточно. При этом комиссия с клиента не взимается.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.